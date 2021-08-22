السويداء.. اشتباك مسلح ينتهي بإطلاق سراح عنصري أمن الدولة المختطفين

2021/08/22 | 09:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف مسلحون في قرية الطيبة بريف السويداء، دورية لقوات النظام السوري، بقذائف صاروخية، أثناء محاولتهم اقتحام القرية لاعتقالهم.

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