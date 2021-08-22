2021/08/22 | 10:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية صحة دهوك، الاحد، تسجيل 6 إصابات مؤكدة بمرض الجمرة الخبيثة، فيما أشارت إلى وجود ذات العدد لحالات يشتبه إصابتها بالمرض في المحافظة، مشيرة إلى ان لقاحه غير متوفر على مستوى البلد لانه نادر.

وذكر مدير الامراض الانتقالية والمعدية في مديرية صحة دهوك سكفان حسن علي للصحيفة الرسمية وتابعها NRT اليوم، (22 اب 2021)، إن "المديرية سجلت 12 حالة مشتبها باصابتها بمرض الجمرة الخبيثة، تم تأكيد 6 منها من خلال الفحص السريري، اذ لم تظهر بدقة بالفحص المختبري بعد محاولة تشخيصها، بسبب عدم وجود مختبرات خاصة للكشف عن المرض".

واضاف علي، ان "هناك لقاحا للوقاية منه، عبارة عن خمس جرعات تؤخذ سنويا، لكنه غير متوفر على مستوى البلد، لانه مرض نادر، اذ تستخدمه بعض الدول المتقدمة لتلقيح المتعاملين مع الحيوانات كالرعاة واصحاب المجازر الحيوانية".

وتابع، أن "هذا المرض مسجل بالعراق وبقية دول العالم، حيث يصاب الانسان بالعدوى عن طريق الاتصال المباشر أو غير المباشر بالحيوانات المصابة او عن طريق دمها الذي يتحول الى سبورات تبقى لفترة طويلة تحت الارض وتنتقل الى الحيوانات الاخرى من خلال تغذيتها على الاعشاب".

وأشار إلى ان "اصابة الشخص تأتي نتيجة دخول البكتيريا عن طريق جرح في الجلد يسبب تقرحات جلدية على شكل كيس مائي، وعادة ما يصيب الاماكن المكشوفة من اليدين او الرقبة او الوجه".

وأوضح علي، أن "اعراض المرض تكون على شكل ارتفاع الحرارة وغثيان وقيء وصداع وفقدان الشهية وإسهال دموي حاد في المراحل المتأخرة من المرض، فضلا عن احتقان الحلق وصعوبة البلع، وورم في المنطقة المصابة وقد يسبب تسمما دمويا، واحيانا الوفاة اذا لم يعالج في الوقت المناسب".

وتصنف الجمرة الخبيثة بانها مرض نادر وخطير، تسببه بكتيريا، ويصاب البشر بالعدوى عن طريق الاتصال المباشر أو غير المباشر بالحيوانات المصابة.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل إصابات مؤكدة بمرض نادر معدي ولقاحه 'غير متوفر') نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل إصابات مؤكدة بمرض نادر معدي ولقاحه 'غير متوفر') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).