نائب كردي: بارزاني يتجه لاحتلال المنطقة الخضراء

2021/08/22 | 10:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عضو مجلس النواب سركوت شمس الدين،

الاحد، من اختيار نيجرفان بارزاني

رئيسا لوزراء العراق خلال الدورة

المقبلة، فيما اكد ان الاخير يتجه

لاحتلال المنطقة الخضراء.

وقال شمس الدين، خلال بيان تلقته وكالة

ن

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