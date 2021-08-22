طوني بلير: التخلي الغربي عن أفغانستان خطير وغير ضروري

2021/08/22 | 10:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق

طوني بلير الذي قاد التدخل العسكري

لبلاده عام 2001 في أفغانستان إلى جانب

واشنطن، "التخلي" الغربي عن هذا البلد،

معتبرا أنه "خطير وغير ضروري".

وكتب في مقال نشر على ال

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