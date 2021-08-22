مقتل 10 أشخاص جراء الفيضانات في الولايات المتحدة

2021/08/22 | 10:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 10 أشخاص على الأقل، بمن فيهم طفلان،

مصرعهم جراء الفيضانات التي وقعت في

ولاية تينيسي بشرق الولايات المتحدة.

ونقلت قناة "سي أن أن" الأمريكية عن رئيس

شرطة مقاطعة هامفريس، كريس ديفيس، أن 31

شخصا آخر

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