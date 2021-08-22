الكاظمي يكشف أجندات زيارة اليوم الواحد إلى الكويت

2021/08/22 | 11:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

وصل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الأحد، إلى الكويت على رأس وفد حكومي رفيع.

واستقبل رئيس الحكومة الكويتية صباح خالد الحمد الصباح، 22 آب/أغسطس، الكاظمي في مراسم رسمية، فيما ذكرت وكالة الأنباء الكوتية، أنّ الزيارة تستمر يومًا واحدًا.

وقال الكاظمي قبيل مغادرته، وفق بيان للحكومة، إنّ "الزيارة تأتي ضمن مساعي الحكومة؛ لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع مختلف الدول، ومنها دولة الكويت".

وأضاف الكاظمي، أنّ "الزيارة ستبحث في العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية، فضلاً عن ملفات الطاقة والاستثمار وغيرها من الملفات، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".

وأكّد رئيس الحكومة، أنّ "العراق على موعد مع انتخابات مبكرة"، والتزام حكومته بـ "إجرائها في موعدها المقرر في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر".

وبيّن الكاظمي، أنّ الحكومة "قد هيأت جميع الإجراءات اللازمة؛ من أجل انتخابات نزيهة، وأجواء ملائمة؛ لتكون واحدة من أفضل الممارسات الديمقراطية التي يشهدها البلد".

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