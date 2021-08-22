صور من اليوم الثاني لامتحانات طلبة السادس الإعدادي في بغداد

2021/08/22 | 11:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة التربية، الأحد، استمرار امتحانات طلبة السادس الإعدادي في يومها الثاني، وفق سياقات السلامة.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 آب 2021)، إنه "تفقد وزير التربية علي حميد الدليمي ، اليوم الاحد ، المراكز الامتحانية لطلبة المرحلة الإعدادية ضمن تربية الرصافة الثانية، وأعرب عن ارتياحه من سير الامتحان وفق جميع الاعتبارات المتعلقة بالسلامة ، والتي أخذت بعين الاعتبار".

وأشار إلى أن "زيارة الدليمي التي رافقهُ فيها مدير عام تربية الرصافة الثانية قاسم العكيلي، جاءت لتعزيز التواصل بين المسؤول والطالب، ودعم العملية الإمتحانية حتى نهايتها، وكذلك المساهمة في تخفيف التوتر والقلق خلال فترة الامتحان وزرع التفاؤل والطمأنينة لدى الطلبة بشكل يومي وتهيئة مناخ نفسي مناسب لهم".

وقال وزير التربية، إن "الامتحانات العامة لهذه السنة، قد حظيت بمباركة دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منذ اليوم الاول لبدئها من خلال الزيارة التي تحققت لعدد من المراكز الامتحانية، وهذا يدل على اهتمام وتوجه حكومي بالملف التربوي والارتقاء به الى افضل المستويات".

ولفت البيان إلى أنه "وأهاب الوزير، بالطلبة على ضرورة التحلي بالثقة بالنفس، والصبر والهمة والنشاط عند الدراسة، وتحديد هدف معين، ليكون لهم بمثابة محفز ودافع للتركيز وعدم التشتت لاجتياز هذه المرحلة بمعدلات عالية تؤهلهم لدخول الكليات التي يطمحون اليها".

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