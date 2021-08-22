برشلونة يكشف سبب استبدال بيكيه في مباراة بيلباو

2021/08/22 | 11:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشف نادي برشلونة، سبب استبدال مدافعه، جيرارد بيكيه، خلال التعادل مع أتلتيك بيلباو 1-1، أمس السبت، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.واضطر مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان، لاستبدال بيكيه في الدقيقة 32.وأصدر النادي الكتالوني، بيانا على حسابه الرسمي في “تويتر”، اليوم السبت، قال فيه: “بيكيه عاني (في مباراة بيلباو) من […]

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