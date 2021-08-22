وزارة التخطيط: ارتفاع معدل التضخم خلال شهر تموز الماضي بنسبة (0.6%)

2021/08/22 | 11:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بعداداعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاربعاء، ارتفاع معدل التضخم خلال شهر تموز الماضي بنسبة (0.6%)، مقارنة بشهر حزيران الذي سبقه، حيث كانت نسبة التضخم (0.7%).وذكر المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي، في بيان وصل “النور نيوز” ان “اسعار قسم السكن ارتفعت بنسبة(1.5%)، متأثرة بارتفاع اسعار امدادات المياه والكهرباء، نتيجة زيادة اجور الاشتراك بالمولدات في اغلب …

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