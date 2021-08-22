2021/08/22 | 11:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تزف بشرى لمتعاقديها: حصلت موافقة مجلس الوزراء على التثبيت المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تزف بشرى لمتعاقديها: حصلت موافقة مجلس الوزراء على التثبيت) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تزف بشرى لمتعاقديها: حصلت موافقة مجلس الوزراء على التثبيت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).