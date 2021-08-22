طالبان تمنع الحشود من التجمع حول مطار كابول

2021/08/22 | 11:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ذكر شهود أن حركة طالبان الحاكمة حالياً في أفغانستان فرضت بعض النظام حول مطار كابول الذي تعمه الفوضى اليوم الأحد، فجعلت الناس يشكلون طوابير خارج البوابات الرئيسية ولم تسمح للحشود بالتجمع في محيطه.

وقال الشهود إنه لم يكن هناك عنف أو فوضى عند المطار فجر الأحد.



وأضافوا أن طوابير طويلة تتشكل على الرغم من أن الوقت كان مبكرا للغاية.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن بلاده سيّرت أربع رحلات جوية إلى كابول ليل السبت لإجلاء أكثر من 300 شخص من بينهم أستراليون وأفغان يحملون تأشيرات ومواطنون من نيوزيلندا والولايات المتحدة وبريطانيا.

ونصحت الولايات المتحدة وألمانيا رعاياهما في أفغانستان بعدم الذهاب إلى مطار كابول أمس السبت، وحذرتا من مخاطر أمنية مع احتشاد الآلاف سعيا إلى الفرار من البلاد.

وقال مسؤولون بحلف شمال الأطلسي وطالبان إن ما لا يقل عن 12 شخصاً قُتلوا في المطار وحوله منذ الأحد الماضي.

وقال شهود إن بعضهم أصيب بطلق ناري والبعض الآخر لقي حتفه في وقائع تدافع.

وزادت الحشود عند المطار رغم الأجواء الحارة المستمرة منذ أسبوع، واصطدم آباء وأمهات وأطفال بجدران خرسانية أثناء التدافع في محاولات يائسة للسماح لأسرهم بالمغادرة.

وأرجأت سويسرا أمس السبت رحلة طيران مستأجرة كانت ستقلع من كابول بسبب الفوضى عند المطار.

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