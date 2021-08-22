شهد تصوير فيلم

2021/08/22 | 11:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تثير الهندسة المعمارية لهذه القرية التي تقع على بعد 30 كيلومترًا من مدينة ورززات الاهتمام، وقد وثق المصور الأمريكي كايل ميلر قصر "آيت بن حدو" الأثري خلال زيارته الأخيرة إلى مغرب، فكيف بدا؟

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