واشنطن تدعو الرعايا الأميركيين إلى تجنب التوجه مطار كابول بسبب “تهديدات أمنية”

2021/08/22 | 12:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت سفارة الولايات المتحدة في أفغانستان السبت الرعايا الأميركيين في هذا البلد إلى تجنب التوجه إلى مطار كابول في الوقت الحالي بسبب “تهديدات أمنية محتملة” لم تكشفها.ولم تحدد السفارة طبيعة هذه التهديدات لكنّ مسؤولا في البيت الأبيض كشف أن … Readmore

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