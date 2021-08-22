مسؤول في كردستان: قصف تركي جديد يودي بحياة سائحين عراقيين

2021/08/22 | 12:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

لقي سائحان من محافظات الجنوب والوسط، الأحد، مصرعهما، إثر قصف مدفعي للجيش التركي على مناطق في محافظة دهوك.

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وقال مدير ناحية باطوفا فرهاد محمود في بيان مقتضب، تلقى "ناس" نسخة منه (22 اب 2021)، إن "سائحين من مناطق الوسط والجنوب قتلا في قصف للمدفعية التركية".

وأضاف أن "القصف استهدف ناحية (باطوفا) التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك".

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