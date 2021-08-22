إطلاق عشرات الأقمار الاصطناعية لتوفير الإنترنت حول العالم

2021/08/22 | 12:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق صاروخ "سويوز" الروسي بإدارة مجموعة "أريان سبيس" الأوروبية محملا بـ 34 قمرا اصطناعيا لشركة "وان ويب" البريطانية، التي تهدف لتوفير إنترنت عالي السرعة في كل أنحاء العالم.

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