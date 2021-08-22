رئيس الوزراء العراقي يصل الكويت على رأس وفد حكومي (صور)

2021/08/22 | 12:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت – مباشر: وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إلى دولة الكويت على رأس وفد حكومي رفيع.وغادر رئيس مجلس الوزراء العراقي، صباح اليوم الأحد، العاصمة بغداد متوجهاً إلى دولة الكويت الشقيقة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، …

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