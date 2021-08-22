ما هي كمية السكر المسموحة للطفل خلال اليوم بحسب عمره؟

2021/08/22 | 12:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المهم الانتباه إلى كمية السكر في المأكولات والمشروبات التي يستهلكها الأطفال.وسلط مجلس الصحة الخليجي الضوء على الحد الأعلى للسكر الذي يُسمح للطفل باستهلاكه خلال اليوم بحسب عمره.

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