تأجيل محاكمة مدير عام صحة بابل حول قضية الديلزة

2021/08/22 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بابل

اعلن مصدر في محكمة جنح الحلة، اليوم الاحد، تأجيل محاكمة مدير عام صحة بابل الى السادس من أيلول المقبل.

وكانت المحكمة اجلت اخر جلسة لنفس القضية الى السادس عشر من الشهر الحالي، قبل ان تؤجلها الى أيلول.

وتم اتهام المدير العام ما يعرف بقضية "الديلزة" والتي تثار حولها شبهات فساد، حيث صدرت بحقه مذكرة اعتقال .

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