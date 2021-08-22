2021/08/22 | 12:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب الكويتي، مبارك الحجرف،

اليوم الاحد، بعدم تقديم أي دعم أو

استثمار للعراق ما لم يتم إعادة الأموال

الكويتية التي استولى عليها النظام

السابق عند غزو الكويت.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية، عن الح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب كويتي يشترط دعم العراق مقابل استرداد أموال سرقها نظام صدام) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب كويتي يشترط دعم العراق مقابل استرداد أموال سرقها نظام صدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).