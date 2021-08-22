بث مباشر | انطلاق عزاء بني اسد في كربلاء

2021/08/22 | 12:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت قبل قليل مواكب عزاء بني اسد

وبعض القبائل القاطنة في مدينة كربلاء

المقدسة احياء لذكرى مدفن اجساد شهداء

الطف يوم 13 من شهر محرم الحرام.

وقال رئيس قسم الاعلام بالعتبة

الحسينية المقدسة عقيل الشريف

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