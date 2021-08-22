من بينها كربلاء.. 8 مناطق عراقية ضمن الاعلى بدرجات الحرارة في العالم (جدول)

2021/08/22 | 12:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت 8 مناطق عراقية، من بينها محافظة

كربلاء المقدسة، أعلى معدل في درجات

الحرارة على مستوى العالم خلال الساعات

الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا

الأمريكية، اليوم الاحد، جدولا من 15

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