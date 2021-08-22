صحيفة: ألمانيا شحنت الخمور من أفغانستان وتركت “المتعاونين”

2021/08/22 | 12:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليقالت صحيفة “بيلد” الألمانية إن قوات البلاد العاملة في أفغانستان شحنت آلاف علب “البيرة والنبيذ” من هناك عوض إجلاء الأفغان الذين تعاونوا معها طوال السنوات الماضية.ووجهت الصحيفة انتقادات حادة للحكومة الألمانية بسبب “فشلها في إجلاء موظفي الدعم الأفغان” قبل سيطرة طالبان على كابول.وذكرت الصحيفة أن الجيش الألماني شحن ما يقرب من 65 …

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