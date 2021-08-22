وكالة شؤون الشرطة تحصي الممارسات الامنية في بغداد خلال 24 ساعة

2021/08/22 | 12:36 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاحد، القاء القبض على متهمين بالقتل وترويج المواد المخدرة والتزوير، بالإضافة إلى القبض على مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية شرطة بغداد الرصافة، القت القبض على متهمين اثنين بالقتل ومتهم بالتزوير، فيما نفذت 12 أمر قبض وفق مواد قانونية مختلفة، اضافة الى القاء القبض على 11 متهما وفق مخالفات ومواد قانونية أخرى".

واضافت ان "مفارز مديرية شرطة بغداد الكرخ نفذت تسعة اوامر قبض وفق مواد قانونية مختلفة،" مشيرة الى تمكن مفارز مديرية شؤون السيطرات من ضبط ١١ مخالفا مع عجلة، ولقبض على متهم مطلوب وفق المادة ٣٨١ ق ع ، والقبض على 6 باكستانيين لانتهاء فترة اقامتهم".وتابعت ان "مفارز مخدرات الرصافة القت القبض على (٨) متهمين بترويج المواد المخدرة"، فيما ازالت مفارز قسم شرطة امانة بغداد 252 تجاوزا".

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