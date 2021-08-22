القضاء يصدر حكمه بحق قاتل مدير بلدية كربلاء

2021/08/22 | 12:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكمت محكمة جنايات كربلاء، الاحد، على "حسين جواد عبدالأمير"، المدان بقتل مدير بلدية المحافظة "عبير الخفاجي"، بالاعدام شنقا حتى الموت.

وقالت الوكالة الرسمية اليوم، (22 اب 2021)، إن "محكمة جنايات كربلاء أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق قاتل مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي".

وفي وقت سابق من اليوم الاحد، باشرت محكمة جنايات كربلاء بمحاكمة المتهم بقتل بقتل مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي.

يذكر انه في 12 آب الحالي، أعلن مجلس القضاء الأعلى، إحالة المتهم بقتل مدير بلدية كربلاء عبير سليم الخفاجي إلى المحاكمة، فيما حددت المحكمة اليوم الأحد الموافق الـ22 من الشهر الحالي موعدا لمحاكمته.

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