الطيران المدني تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن استهداف أمن مطار بغداد

2021/08/22 | 12:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت سلطة الطيران المدني العراقي، الاحد، على استهداف "صحيفة النهار" للشركات المتعاقدة على أمن مطار بغداد الدولي، مؤكدة ان تعاقداتها مبنية على الرصانة والخبرة، وان الشركات قدمت عطاءاتها حسب الضوابط والتعليمات المعمول بها في التعاقدات الحكومية.

وقالت سلطة الطيران في بيان اليوم، (22 اب 2021): "مرة أخرى تتجرأ الأقلام الخبيثة والعقول المتحجرة التي لا هم لها سوى الضغوط للحصول على الصفقات والسرقات دون أي شعور بالمسؤولية تجاه البلد ومؤسساته".

وأضاف البيان، "ومثلما اعتدنا على هؤلاء المفسدين، اعتدنا على ما تطالعنا به صحيفة النهار التي لا تصدر إلا بعدما تنتج ضغوطها ومساوماتها لمؤسسات الدولة على شكل ( إعلانات أو صفقات فساد ) ولأننا لسنا كغيرنا لننجر وراء مآربهم المشبوهة ونواياهم الفاسدة غضضنا الطرف عنهم مرات ومرات على الرغم من كثرة الاستهدافات الشخصية وتهم التشكيك والتخوين".

وتابع: "وهذه المرة وصل الأمر إلى الجانب الأمني في مطار بغداد الدولي الذي يعد واجهة مهمة من واجهات البلد لا يمكن الصمت أمام استهدافه لمصلحة ضيقة لمدير مؤسسة صحفية يفترض أنها تمارس مهمتها المقدسة بكل مهنية وإخلاص".

وأكمل: "وعلى كل حال وللحقيقة نقول ان سلطة الطيران المدني العراقي حريصة كل الحرص أن تكون تعاقداتها مبنية على الرصانة والخبرة حيث تم توجيه دعوة لعديد من الشركات الرصينة التي لديها الخبرة في مجال أمن المطارات وقامت تلك الشركات بتقديم عطاءاتها حسب الضوابط والتعليمات المعمول بها في التعاقدات الحكومية".

وبين، انه "وعلى ضوء ذلك خاطبت السلطة وزارة التخطيط لبيان سلامة تلك الشركات ورصانتها وبذلك مضت سابقا وتمضي في تطوير واقع مطارات البلاد وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والعمل على إجتياز الطيران المدني البرنامج العالمي للتدقيق على السلامة الجوية والذي تفرضه المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي(lCAO).".

وزاد البيان، "كما سيتم اتباع كل الطرق القانونية لردع أكاذيب الإعلام المسير، الذي يستهدف سمعة ومكانة هذا البلد العزيز".

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