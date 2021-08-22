الاتحاد الألماني يوزع تذاكر لقاء أرمينيا مجانا في تصفيات المونديال

2021/08/22 | 12:45 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السويد تعتزم السماح ب15 ألف متفرج في مواجهة إسبانيا العواصم ـ وكالات: أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه سيوزع تذاكر لمباراة المنتخب أمام نظيره الأرميني، المقررة في أيلول المقبل ضمن تصفيات كأس العالم 2022، بالمجان..وأوضح الاتحاد أنه سيمنح الأولوية لأعضاء نادي مشجعي المنتخب الألماني في الحصول على تذاكر المباراة المقررة في شتوتجارت يوم الخامس ...

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