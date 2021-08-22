2021/08/22 | 12:45 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طاقم تحكيم بحريني لقيادة مباراة الوطني امام كوريا الجنوبية متابعة ـ الصباح الجديد: تلقت الهيأةُ التطبيعيّة للاتحادِ العراقي لكرة القدم ردَ الاتحادِ الخليجي بخصوص تحديدِ موعد زيارة محافظة البصرة لتفقد منشآتها الرياضية والخدمية، وذلك قبل استضافةِ بطولة خليجي 25 التي من المقرر إقامتها في الرابع والعشرين من كانون الأول المقبل.وسيصلُ وفدٌ كبيرٌ من الاتحاد الخليجيّ ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غدا.. لجان تفتيش الاتحاد الخليجي تبدأ جولتها في تفقد منشآت البصرة) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غدا.. لجان تفتيش الاتحاد الخليجي تبدأ جولتها في تفقد منشآت البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).