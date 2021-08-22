ما هي أبرز فوائد السباحة للنساء ؟

2021/08/22 | 12:45 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- م.م دعاء حسين علي للسباحة فوائد عظيمة على صحة جسم الإنسان بصورة عامة وذلك بسبب طفو الجسم على المياه مما يجلب قدراً كبيراً من الراحة و يخفف الضغط على المفاصل كما أن للسباحة آثاراً أكثر فائدة للنساء والتي تتمثل فوائدها فيما يلي :تقوية عضلات الجسم والحصول على قوام ممشوق، تليين عضلات القدمين والساقين، تقوية المفاصل ...

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