التربية: هكذا نتعامل مع الطالب اذا تدهورت حالته الصحية خلال الامتحان

2021/08/22 | 12:46 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

علقت وزارة التربية، اليوم الأحد، على اسئلة الامتحانات النهائية للسادس الإعدادي، فيما اشارت الى آلية التعامل مع الطالب عند تدهور حالته الصحية خلال الامتحان.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، إن “آلية الوزارة في التعامل مع الطالب في حال تعرضه الى فقدان وعي أو غثيان أو أي من الأمراض الأخرى داخل قاعات الامتحان، تعد حالة طبيعية”، مبيناً أنه ” يتم منح الطالب ورقة من المركز الصحي يؤجل الامتحان بموجبها”.

وأضاف أن “أسئلة السادس الإعدادي وضعت ضمن المنهاج الدراسي ولاتوجد اسئلة خارجية”، مشيراً إلى أن “الطالب تحق له المشاركة بامتحان الدور الثاني حتى وأن لم يحقق النجاح في جميع المواد”.

وعن آلية الدوام في العام المقبل، ذكر المتحدث باسم الوزارة، أن “المناقشات مستمرة مع وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة من اجل اتخاذ قرار بهذا الشأن وهناك أكثر من خطة بهذا الصدد”.

وتابع أن “الوزارة حققت نتائج ايجابية في تجربة التعليم الالكتروني في العام الحالي، خاصة وانها رصدت بعض الأخطاء من تجربتها في العام الماضي وتم تجاوزها”، لافتاً الى “أهمية تأسيس قاعدة للتعليم الالكتروني، لاسيما أن جميع الدول تتسابق باعتماد التكنولوجيا في المجالات كافة”.

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