ثالوث محرم ومثلث نحْس يطارد الرواية! - احمد جمعة

2021/08/22 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة قبل أن أخط عبارة بصفحة بيضاء، خاليّة من الأوهام، على واجِّهة الكيبورد، أراجع ذاتي، بتأملاتٍ ميتافزيقيّة! أي رواية أكتب؟ وأي دار نشر مستعدة لتبنيها، وأي قارئ في بالي؟ ثلاث جهات شاقة، إذا تخيَّلت هذا الثالوث بدولة عربية...فالرواية لتمنح تأشيرة مرور، يُشْترط تجنبها الثالوث المحرم...الدين، الجنس، السياسة...



لكن لا تقترِب من المٌحرمات رغم كلّ ما فيها يصرخ بأسوأ من المُحرَّم، بالزيف...إنها عاهِرة ول ......





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