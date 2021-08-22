خلوة مع النفس بصوت مسموع - كاظم حبيب

2021/08/22 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كاظم_حبيب في اليوم العالمي 21/08/ لإحياء الذكرى السنوية لضحايا الإرهاب في العالم ، وكذا العراق ..



حين يخلو الإنسان إلى نفسه بعد نهار مرهق سببته الأخبار الموحشة الواردة من بقاع الدنيا كافة..



فهنا حريق أتى على غابات ودور سكن حولَّها بين ليلة وضحاها إلى أرض يباب وبلا بشر ، مات بعضهم وهجول البعض الأخر بلا مأوى ..



، وهناك حريق آخر صنعته يد إنسان شرير وليس بسبب شدة الحرارة وتغير المناخ عالمياً ، بل من ......





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