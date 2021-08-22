المفوضية تقدم تفاصيل عملها خلال الأشهر الأخيرة

2021/08/22 | 12:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قدمت مفوضية الانتخابات، تفاصيل عملها بشأن الانتخابات المبكرة في الأشهر الأخيرة، فيما أعلنت إنهاء الاستعدادات اللوجستية لإجراء الانتخابات.

تجاوز عدد المتقدمين لعملية الاقتراع نحو أكثر من (800) ألف متقدّم للعمل

وقالت المفوضية في كلمتها الأسبوعية وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منها، إن "مجلس المفوضين يجدد التزامه الوطني بإجراء الحدث الانتخابي المرتقب بكلّ نزاهة وشفافية وحيادية وعدالة في موعده المقرّر في العاشر من شهر تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل"، مؤكدةً "إكمال جميع الاستعدادات الفنّية والقانونية والإدارية بدعم ومشورة فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية والتي تمكّنها من إجراء العملية الانتخابية المقبلة، وبناء على ذلك صدّق مجلس المفوّضين على الأنظمة والتعليمات كافّة التي تنظّم سير العملية الانتخابية وفقًا لتوقيتات الجدول العملياتي".

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"الوضع مختلف عن أفغانستان"

وأضافت، أن "المجلس وافق على انتشار مراكز الاقتراع والمحطّات التابعة إليها الخاصّة بالتصويت العامّ والخاصّ، فضلًا عن إنجاز سجل الناخبين للتصويت العامّ الذي ضمّ (23.986.741) ناخبًا الذين سيصوّتون في مراكز الاقتراع البالغ عددها (8.273) مركز اقتراع، بواقع (55.041) محطّة اقتراع التي تضمّ نحو (450) ناخبًا للمحطّة الواحدة، إضافة إلى التصويت الخاصّ الذي سيجري في يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر 2021 عبر البطاقة البايومترية حصرًا بحسب القانون الانتخابي رقم 9 لسنة 2020 الذي يضمّ القوّات المسلّحة البالغ عددها (1.075.727) ناخبًا، إذ سيصوّتون في مراكز الاقتراع البالغ عددها (595) مركزًا يضمّ (2.584) محطّة اقتراع، ناهيك عن تصويت الناخبين النازحين البالغ عددهم ( 120.126) ناخبًا ممّن سيدلون بأصواتهم في مراكز الاقتراع البالغ عددها ( 86) مركزًا بواقع ( 309) محطّة اقتراع".

وتابعت، "انسجامًا مع هذه الإنجازات أنهت المفوضية غالبية استعدادتها اللوجستية الفنية الخاصة بمرحلة الاقتراع المتضمنة المواد الحساسة وغير الحساسة وتصميم ورقة الاقتراع والتي في مراحل الطباعة النهائية وإنجاز دليل ومنشور المرشحين البلغ عددهم (3249) مرشحًا المصادق عليهم من مجلس المفوضين".

وأشارت إلى انه "مع انطلاق الحملة الدعائية الخاصة بالمرشحين منذ 8 تموز/يوليو 2021 وقعت مفوضية الانتخابات مذكرة تعاون مع أمانة بغداد وهيئة الإعلام والاتصالات والتنسيق مع دوائر البلدية لمساندة اللجان الرئيسة والفرعية المشكلة بأمر رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عباس فرحان حسن، لرصد ومتابعة حملات المرشحين وضمان مطابقتها لشروط نظام الحملات الانتخابية المصادق عليه من قبل مجلس المفوضين، فضلًا عن تنسيق العمل مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات التي خصصت رقم الخط الساخن (5669) للإبلاغ عن المخالفات الأمنية الانتخابية والعنف الانتخابي".

ولفتت إلى أن "المفوضية وضعت أسس وأنظمة اعتماد المراقبين والإعلاميين المحليين والدوليين ووكلاء الأحزاب السياسية من أجل ضمان شفّافية العملية الانتخابية، ولفسح مجال أوسع لمراقبتها، إذ تمّت طباعةُ هويات تعريفية خاصّة بهذه الفئات من خلال دائرة الإعلام والاتّصال الجماهيري وشرعت بتسليمها إلى مكاتب المحافظات الانتخابية وفق خطة أعدتها المفوضية بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، وسيتم توزيع الهويات المحلّية عن طريق مكاتب المحافظات الانتخابية في الأيّام القليلة المقبلة، أما الهويات الدولية، فتُعتمد في المكتب الوطني ومكتب هيئة إقليم كردستان للانتخابات".

من جانب آخر، كشفت المفوضية، عن "انطلاق عملية توزيع البطاقات منذ تأريخ الخامس من شهر آب/أغسطس الجاري عن طريق مراكز التسجيل التابعة لمكاتب المحافظات الانتخابية في عموم أرجاء العراق بالتزامن مع تسلّم (2.431.000) بطاقة بايومترية من شركة "أندرا" الإسبانية، فضلًا عن تسيير الفرق الجوّالة، إذ بلغ إجمالي عدد البطاقات البايومترية المطبوعة (17.095.230) بطاقة".

وذكرت أنه "من بين الاستعدادات للعملية الانتخابية باشرت المفوضية بتأمين الاعداد المطلوبة من موظّفي الاقتراع لليوم الواحد، إذ تجاوز عدد المتقدمين نحو أكثر من (800) ألف متقدّم للعمل، لاختيار (308.297 ) موظّف اقتراع، وسيتم اختيارهم عن طريق اللجنة المختصّة لهذا الشأن في المكتب الوطني وفقًا لعملية القرعة".

وأوضحت، أن "فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية (UNAMI) يتواصل مع مكاتب المحافظات الانتخابية كافة لمساندة ومواكبة الاستعدادات الفنية الإجرائية واللوجستية والأمنية لمرحلتي توزيع بطاقة الناخب البايومترية وعملية الاقتراع التي تقوم بها المكاتب الانتخابية ومدى جاهزيتها استعدادًا للحدث الانتخابي المقبل في 10 تشرين الأول/أكتوبر، وشملت الزيارة تفقد مخازن المواد الانتخابية للمفوضية للاطلاع على سلامة وأمن المخازن والإجراءات الأمنية المتخذة لحمايتها والتأكد من مدى جاهزيتها للانتخابات".

أعلنت المفوضية موافقة مجلس الوزراء على استحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت المتعاقدين مع مفوّضية الانتخابات

وعلى صعيد آخر، باشرت المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) ووفقًا للبيان بـ"تقديم الدعم الفني والإعلامي لعمل المفوضية من خلال خبرائها في مجال العمليات، إذ قامت المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (آيفس) وبالتنسيق مع قسم الإجراءات والتدريب في دائرة العمليات بإقامة عدة ورش تدريبية في أربيل، حيث نُفذ المستوى الأول من التدريب الهرمي الذي استهدف (238) موظفًا من شعب التدريب ومراكز التسجيل في مكاتب المحافظات الانتخابية، إضافة إلى تدريب (12) مدربًا من المكتب الوطني، شعبة الإجراءات والتدريب على إجراءات الاقتراع والعد والفرز العام والخاص، وتمحور التدريب على كيفية التعامل مع الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في عملية الاقتراع".

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وشددت المفوضية على "مساعيها لتثبيت موظّفي العقود من خلال العديد من المخاطبات الرسمية المستمرّة إلى الجهات ذات العلاقة، عبر كتب رسمية وجهها رئيس مجلس المفوّضين جليل عدنان خلف إلى رئيس مجلس الوزراء ، وآخرها الكتاب الذي جرى فيه تأكيد الحاجة الماسة للمفوضية الى تثبيت موظّفي العقود التشغيلية ممن يمتلكون الخبرة الفنية والإدارية ويُشهد لهم بحسن السيرة والسلوك على الملاك الدائم، إذ تمخّض عن هذه المخاطبات موافقة مجلس الوزراء على استحداث الدرجات الوظيفية، لغرض تثبيت المتعاقدين مع مفوّضية الانتخابات، ممن تجاوزت خدمتهم (5) سنوات فأكثر، استنادًا إلى المادة (61/ب) من قانون الموازنة الاتّحادية".

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