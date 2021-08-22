الحشد يؤكد استمرار عمليات “محرم الحرام” حتى تأمين مناطق شمالي بغداد

2021/08/22 | 12:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد آمر اللواء 12 في الحشد الشعبي، جبار زيارة، اليوم الاحد، استمرار عمليات “محرم الحرام” حتى تحقيق كامل أهدافها وتأمين مناطق شمالي بغداد.وقال زيارة، في بيان لإعلام الحشد، تلقاه […]

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