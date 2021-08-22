الحشد يؤكد استمرار عمليات “محرم الحرام” حتى تأمين مناطق شمالي بغداد

2021/08/22 | 12:50 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد آمر اللواء 12 في الحشد الشعبي، جبار زيارة، اليوم الاحد، استمرار عمليات “محرم الحرام” حتى تحقيق كامل أهدافها وتأمين مناطق شمالي بغداد.
وقال زيارة، في بيان لإعلام الحشد، تلقاه […]
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وقال زيارة، في بيان لإعلام الحشد، تلقاه […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يؤكد استمرار عمليات “محرم الحرام” حتى تأمين مناطق شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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