التربية تكشف عن الية التعامل مع الحالات المرضية اثناء اداء الامتحانات

2021/08/22 | 12:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ علقت وزارة التربية، اليوم الأحد، على اسئلة الامتحانات النهائية للسادس الإعدادي، فيما اشارت الى آلية التعامل مع الطالب عند تدهور حالته الصحية خلال الامتحان.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، في تصريح صحفي، إن “آلية الوزارة في التعامل مع الطالب في حال تعرضه الى فقدان وعي أو غثيان أو أي من الأمراض الأخرى داخل […]

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