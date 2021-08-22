جنايات كربلاء تحكم على قاتل مدير بلدية المحافظة بالاعدام شنقا حتى الموت

2021/08/22 | 12:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم الأحد، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق قاتل مدير بلدية كربلاء.

وجاء ذلك بعدما باشرت المحكمة اليوم الأحد، محاكمة المتهم بقتل الخفاجي.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في 12 آب الحالي، إحالة المتهم بقتل مدير بلدية كربلاء عبير سليم الخفاجي إلى المحاكمة، فيما حددت المحكمة اليوم الأحد الموافق الـ22 من الشهر الحالي موعداً لمحاكمته.

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