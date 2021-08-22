القضاء الأعلى العراقي يكشف تفاصيل حكم الإعدام ضد قاتل عبير الخفاجي - عاجل

2021/08/22 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادكشف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد، تفاصيل حكم الإعدام ضد قاتل عبير الخفاجي.وذكر المجلس في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "محكمة جنايات كربلاء حكماً بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المدان (حسين جواد عبد الأمير) عن جريمة قتله مدير بلدية كربلاء (عبير سليم)".

وأضاف انه "بعد اكتمال كافة الاجراءات القانونية واعتراف المدان بالجريمة تم احالة المدان على محكمة الموضوع (جنايات كربلاء) والتي نظرت في هذه الجريمة وأصدرت حكمها بالإعدام شنقا حتى الموت".

وتابع أن "المدان أقدم على قتل مدير بلدية كربلاء في الثاني عشر من شهر اب الحالي عندما كان الاخير مكلف بواجب رسمي وهو ازالة التجاوزات الحاصلة على املاك الدولة في محافظة كربلاء المقدسة".

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