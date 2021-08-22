المستشار النمساوي يؤكد اهمية تامين الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي لمتنع تكرار ازمة تدفق المهاجرين

2021/08/22 | 13:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دعا المستشار النمساوي سيباستيان كوتس , اليوم الاحد اهمية تامين الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي ومتنع تكرار ازمة تدفق المهاجرين في 2015 .وقال كورتس في تصريح على حسابه الرسمي بموقع " تويتر " ان ,الاحداث في افغانستان ماساوية ويجب محاربة الهجرة غير الشرعية والمتاجرين بها , داعيا الى مساعدة الناس هناك في الدول المجاورة لاقغانستان ".واضاف :" ان لدى النمسا واحدا من اكبر المجتمعات الافغانية في العالم قياسا الى نسبة عدد السكان وذلك بعد ايران وباكستان والسويد , مشيرا الى ان "النمسا جالية افغانية تقدر بـ44 الفا ولا تزال هناك مشكلة كبيرة في اندماحهم ".يذكر ان النمسا قدمت مساعدة بقيمة ثلاثة ملايين يورو من صندوق الكوارث الخارجية للمساعدات الانسانية لدعم ومساعدة الدول المجاورة لافغانستان لتخفيف عواقب العدد المتزايد من اللاجئين والمهاجرين"./انتهى2

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