رياض المسعودي لـ / نينا / :  الكاظمي يعمل بدون ضغوط لايجاد دور سياسي شخصي له ولحكومته وللعراق 

2021/08/22 | 13:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أثنى عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون رياض المسعودي على تحركات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على مختلف الاصعدة.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه : لاشك ان الكاظمي يختلف عن رؤساء الوزرات السابقة بانه يعمل بدون ضغوط وبالتالي يفكر بشكل واضح لايجاد دور سياسي له ولحكومته والدولة ضمن السياقات الدستورية الواردة في المادة 78 و80 من الدستور.واضاف المسعودي ان : الرئاسات الثلاث / البرلمان والجمهورية والوزراء/ ساعية للانفتاح العربي والدولي .ومن المقرر ان يعقد في العاصمة بغداد مؤتمر قمة دول الجوار بمشاركة عدة دول اقليمية نهاية الشهرالحالي./انتهى3

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