رجال ثأروا لدم الحسين (ع) .. كتاب جديد للمؤلف سعيد رشيد زميزم

2021/08/22 | 13:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر حديثاً في محافظة كربلاء المقدسة،

كتاب (رجال ثأروا لدم الحسين "عليه

السلام") للكاتب والباحث سعيد رشيد

زميزم.

وقال زميزم في حديث لوكالة نون الخبرية،

ان "هذا الكتاب يتحدث عن 25 شخصية ولائية

ثأرت لدم

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