شرطة ميسان: القبض على قاتل طفل نتيجة الرمي العشوائي

2021/08/22 | 13:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واع

ألقت شرطة محافظة ميسان، اليوم الأحد، القبض على قاتل طفل بإطلاق النار العشوائي في قضاء الميمونة جنوب غرب المحافظة .

وذكر بيان صدر عن مديرية شرطة محافظة ميسان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن "مفارز قسم شرطة قضاء الميمونة وفوج طوارئ ميسان الخامس وبإشراف مدير القسم العميد كاظم زغير موسى، ألقت القبض على متهم بقتل طفل يبلغ من العمر (13) عاماً بعد حدوث مشاجرة وإطلاق نار في ناحية السلام التابعة للقضاء المذكور".

وأضاف أن "المشاجرة حدثت بتاريخ (2021/8/12) بين طرفين عشائريين باستخدام الأسلحة، وبعد وقوع أحد الأطفال ضحيةً للرمي العشوائي وإصابة طفل آخر وتشخيص المتسبب بإطلاق النار وصدور مذكرة اعتقال بحقه وفق أحكام المادة (406 القتل العمد)، تم القبض عليه بعد جهود أمنية متميزة".

وتابع البيان أنه "تم إيداع المتهم التوقيف واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اصولياً".

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