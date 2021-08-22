2021/08/22 | 13:35 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفتح يؤكد: الطارمية الملاذ الوحيد لداعش في العراق!

اعتبر النائب عن تحالف الفتح محمد كريم , الاحد , ان قضاء الطارمية يعد المكان الوحيد والملاذ الآمن لبقايا “ داعش” ولقياداته واخر معقل له في العراق , مطالبا الحكومة القيام بحملة امنية كبرى لتحرير القضاء .

وقال كريم ان ” الطبيعة الجغرافية الوعرة , لقضاء الطارمية , إضافة لموقعه الجغرافي الذي يتصل بأكثر من محافظة شكل تهديدا خطيرا لتجمع بقايا داعش وقيادته حيث اصبح نقطة انطلاق للعمليات الإرهابية في شمال بغداد وديالى والانبار وصلاح الدين وصولا الى كركوك”.

وأضاف كريم، أن “قضاء الطارمية اصبح اليوم ملاذا امنا لبقايا داعش وذلك بسبب تحصينات داعش فيه واتخاذها منطلقا لمهاجمة المدنيين والقوات الامنية” .

وأوضح، ان ” تحرير القضاء من فلول داعش اصبح لزاما على الحكومة لكون تحريره من الإرهاب يمثل 99% من القضاء كليا على الدواعش ” , مطالبا الحكومة والقيادات الأمنية بـ”القيام بحملة امنية كبرى لتحرير القضاء” .

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