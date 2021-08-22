رغم استعادة بعضها.. نزيف الاثار العراقية مازال هادراً

2021/08/22 | 13:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغيب الأرقام الرسمية عن رصد نزيف الآثار العراقية المهربة خارج البلاد.

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