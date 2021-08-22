لبنان يرفع أسعار المحروقات في اطار سياسة رفع الدعم

2021/08/22 | 13:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع لبنان الأحد أسعار المحروقات بنسبة ترواحت بين خمسين وسبعين في المئة، في خطوة تأتي في إطار مسار رفع الدعم تدريجياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي.وبذلك تكون أسعار … Readmore

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