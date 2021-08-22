القبض على قاتل طفل في ميسان

2021/08/22 | 13:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، إلقاء القبض على متهم بإطلاق الرمي العشوائي تسبب بمقتل أحد الاطفال في قضاء الميمونة جنوب غرب المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز قسم شرطة قضاء الميمونة وفوج طوارئ ميسان الخامس القت القبض على متهم بقتل طفل يبلغ من العمر (13) عاما …

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