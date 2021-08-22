2021/08/22 | 13:42 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد أصدرت الإدارة العامة لسرايا السلام، اليوم الاحد، أمراً بتوجيه عقوبة الطرد لـ 5 من عناصرها.
وجاء في وثيقة حصل “النور نيوز” على نسخة منها، انه استناداً الى كتاب الأمن المركزي، تقرر توجيه عقوبة الطرد للمدرجة أسمائهم ادناه: 1 – حازم رعد عبيد حسب المطوري.
2 – حسين علي سامي لعيبي 2 – …
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وجاء في وثيقة حصل “النور نيوز” على نسخة منها، انه استناداً الى كتاب الأمن المركزي، تقرر توجيه عقوبة الطرد للمدرجة أسمائهم ادناه: 1 – حازم رعد عبيد حسب المطوري.
2 – حسين علي سامي لعيبي 2 – …
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سرايا السلام تصدر أمراً بطرد 5 من عناصرها) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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