2021/08/22 | 13:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت الإدارة العامة لسرايا السلام، اليوم الاحد، أمراً بتوجيه عقوبة الطرد لـ 5 من عناصرها.وجاء في وثيقة حصل “النور نيوز” على نسخة منها، انه استناداً الى كتاب الأمن المركزي، تقرر توجيه عقوبة الطرد للمدرجة أسمائهم ادناه: 1 – حازم رعد عبيد حسب المطوري.2 – حسين علي سامي لعيبي 2 – …

ظهرت المقالة سرايا السلام تصدر أمراً بطرد 5 من عناصرها أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سرايا السلام تصدر أمراً بطرد 5 من عناصرها) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سرايا السلام تصدر أمراً بطرد 5 من عناصرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).