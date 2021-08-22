انخفاض كبير في منسوب دجلة والفرات.. ووفد عراقي إلى تركيا لبحث

2021/08/22 | 13:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية علي راضي إن نهري دجلة والفرات، انخفض مستواهما أكثر من 50%.

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