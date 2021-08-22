ميسان: اعتقال متهم بقتل طفل أثناء نزاع عشائري

2021/08/22 | 13:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، اعتقال متهم بقتل طفل أثناء نزاع عشائري في محافظة ميسان.

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وقالت مديرية شرطة ميسان في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 آب 2021)، إن "مفارز قسم شرطة قضاء الميمونة وفوج طوارئ ميسان الخامس وبإشراف مدير القسم العميد كاظم زغير موسى، القت القبض على متهم بقتل طفل يبلغ من العمر (13) عام بعد حدوث مشاجرة وإطلاق نار في إحدى مناطق القضاء المذكور".

وأضافت ان "المشاجرة قد حدثت بتاريخ (2021/8/12) بين طرفين عشائريين باستخدام الأسلحة، وبعد وقوع أحد الأطفال ضحية للرمي العشوائي وإصابة طفل اخر وتشخيص أحد المتسببين بإطلاق النار وصدور مذكرة اعتقال بحقه وفق احكام المادة (٤٠٦ القتل العمد) تم القبض عليه بعد جهود أمنية متميزة".

وأشارت المديرية إلى "إيداعه التوقيف واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اصولياً".

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