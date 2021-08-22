الداخلية تعلن القاء القبض على منتحل صفة ضابط برتبة عقيد بالجيش العراقي

2021/08/22 | 13:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على متهم أنتحل صفة ضابط بالجيش العراقي وآخرين بسرقة ١١٠ ألف دولار أمريكي في العاصمة بغداد.وذكرت الوكالة في بيان أن “مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/مكتب إجرام الغزالية تمكنت … Readmore

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