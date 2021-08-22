نظام جديد للتبادل التجاري بين العراق والاردن يدخل حيز التنفيذ

2021/08/22 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المملكة الأردنية، الأحد، استئناف التبادل التجاري بينها والعراق، بنظام door to door، والسماح لمن يرغب بالاستمرار في التصدير من خلال ساحات التبادل على الحدود.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، إن القرار سيسهم في تخفيض تكلفة الشحن إلى العراق، ومن ثم تعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في السوق العراقي، كما تأمل أن ينعكس هذا القرار إيجاباً على الصادرات الأردنية.

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