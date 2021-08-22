قائد عمليات البصرة يشدد على تفعيل مذكرات القبض على المتورطين بالنزاعات العشائرية

2021/08/22 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي على اهمية تفعيل مذكرات إلقاء القبض على المتورطين والمحرضين على النزاعات العشائرية.

واكد قائد العمليات بحسب بيان للقيادة أن استخدام السلاح يضع الجميع في خانة الخسارة القاتل والمقتول بالإضافة الى تداعياته المستقبلية التي لا تحمد عواقبها داعيا المواطنين الى الابتعاد عن لغة استخدام السلاح، مشيراً الى ان الاسباب التي تؤدي إلى ندلاع بعض النزاعات العشائرية لا تتناسب مع تاريخ البصرة وحاضرها.

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